Chacina deixa 3 mortos na zona leste de São Paulo

Três pessoas foram mortas e uma quarta sobreviveu, à 0h15 desta madrugada, ao serem baleadas no interior de uma das residências da Rua Palma Sola, na Vila Carmosina, região de Itaquera, na zona leste na capital paulista. As vítimas que não sobreviveram morreram dentro do imóvel. Todas seriam do sexo masculino.

O único sobrevivente foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Planalto, onde continua internado. PMs da 1ª Companhia do 39º Batalhão não souberam passar mais detalhes, mas acredita-se que o crime tenha sido motivado por acerto de contas relativo ao tráfico de drogas na região. O caso foi encaminhado para o 22º Distrito Policial, de São Miguel Paulista.

Esta é a segunda chacina registrada neste ano na região metropolitana de São Paulo, com um total de seis mortos. A primeira ocorreu no dia 22 de janeiro, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Eram 15 horas de um domingo quando desconhecidos, ocupando um veículo, atiraram contra três pessoas que conversavam em frente a uma residência.