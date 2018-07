Chacina deixa 4 mortos em Guarulhos

Moradores da região, ao escutarem os tiros, acionaram a Polícia Militar, que enviou para o local uma viatura da 1ª Companhia do 44º Batalhão. No momento em que chegaram, os policiais encontraram cinco pessoas caídas. Quatro delas morreram no local e outra foi encaminhada ao pronto-socorro do bairro dos Pimentas.

Os mortos foram identificados como: João Bismack Resende da Silva, de 18 anos; Tiago de Jesus Pinheiro, 19; Lauro Ramos Martins, 54; e F.H.D.M., de 15 anos. Ferido na barriga e no peito, Gilberto Ribeiro Macedo, de 20 anos, continua internado em estado grave.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, que será registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos, localizado no bairro dos Pimentas. Até o início desta madrugada, a polícia não havia conseguido informações sobre os supostos autores da chacina.

Essa é a segunda chacina registrada neste ano em cidades da região metropolitana de São Paulo; subindo para quatro se forem incluindo os dois casos já registrados na capital paulista.

De janeiro até abril, além de Guarulhos, crimes deste tipo foram registrados no Jardim Eldorado, região do Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo; no Parque Santo Antonio, também na zona sul; e na Vila Santa Maria, em Diadema, no Grande ABC.