Chacina deixa 4 mortos em São José dos Pinhais-PR Quatro pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas na madrugada de hoje em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. É a segunda chacina em menos de 20 dias na região. No dia 16 de setembro, quatro pessoas foram mortas em uma casa na cidade. A polícia informa que, a princípio, não há ligação entre os dois casos, embora as investigações sobre a segunda chacina ainda estejam no início. Segundo a polícia, as características das mortes da madrugada de hoje são de que houve execução das quatro pessoas, que levaram tiros nas cabeças. Entre os mortos estão três adolescentes, entre 11 e 15 anos. A outra vítima é um homem de 40 anos. Os nomes não foram divulgados. A mãe de dois dos mortos, de 35 anos, e um outro rapaz, de 20 anos, ficaram feridos e estão internados. De acordo com a polícia, eles moravam havia cerca de três meses na casa onde estavam. Alguns já tinham antecedente criminal. É possível que as mortes tenham ligação com drogas, porque no local havia pequena quantidade de maconha. A polícia encontrou cartuchos de três armas diferentes.