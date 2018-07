Chacina deixa 4 mortos na região metropolitana de Porto Alegre

Quatro pessoas morreram no fim da noite deste domingo, 31, vítimas de uma chacina, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao menos outras três pessoas foram baleadas e seguem internadas. Segundo informações do inspetor chefe da investigação do 3.º Distrito Policial de Viamão, Jacques Kellermann, três homens chegaram em um veículo escuro e abordaram, por volta das 23 horas, sete pessoas que estavam conversando na Rua Tiradentes, no bairro Minuano, mandando que eles se deitassem no chão, atirando à queima roupa. Três deles - Rafael Silveira da Silva, de 20 anos, Anderson Lopes de Freitas, de 18, e Alisson Leonardo Maciel Pinheiro, de 17 - morreram no local. Alexandre Emílio dos Santos Pinheiro, de 23 anos, foi levado em estado grave para o Hospital de Viamão, onde teve morte cerebral nesta madrugada, segundo a PM. As outras três vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Viamão e para o Pronto-socorro de Porto Alegre. Seguem internados Rafael Bel de Souza, de 16 anos, no hospital de Viamão, e Alex Lessa Hendler, de 18 anos, e Mário Martins Castilhos, de 36 anos, que estão no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Segundo Kellermann, a chacina foi causada por brigas entre bandos rivais na região, que estariam, a princípio, à procura de Mário Martins Castilhos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, e de Alexandre Emílio dos Santos Pinheiro. Os demais adolescentes não teriam passagem pela polícia nem participação com o tráfico de drogas, segundo o investigador. A polícia já tem pistas sobre os criminosos. Três testemunhas já foram ouvidas nesta manhã.