Chacina deixa cinco mortos em Piracicaba Cinco pessoas morreram e outras três foram baleadas em uma chacina na madrugada desta quarta-feira, 17, em Piracicaba, interior de São Paulo. As vítimas estavam em um bar no bairro Jardim Borghesi quando os atirados, em pelo menos duas motocicletas, passaram atirando, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu às 0h15.Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro vítimas morreram no local e outra morreu na Santa Casa de Piracicaba.