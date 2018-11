Chacina deixa quatro homens mortos em Salvador Quatro homens foram assassinados a tiros nesta madrugada em Salvador (BA). Segundo informações da 28ª Delegacia de Polícia (DP), eles estavam em uma casa no bairro do Nordeste de Amaralina. O imóvel foi invadido por um grupo que chegou ao local em dois carros. A polícia foi acionada por volta das 6 horas por um vizinho do imóvel, que ouviu os disparos. Testemunhas relataram que as vítimas ocuparam a casa, antes abandonada, havia cerca de dois meses.