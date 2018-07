Chacina deixa quatro mortos e quatro feridos na Bahia

Segundo informações da Delegacia de Prado, dois homens chegaram ao local em uma moto, um deles entrou no bar e pediu um refrigerante no balcão, enquanto o outro ficou do lado de fora. Assim que a proprietária foi pegar a bebida, o criminoso se virou e passou a atirar nas vítimas. Um dos homens alvejados ainda pulou o muro da casa vizinha ao bar, mas foi perseguido e morto no imóvel.

Os atiradores fugiram em seguida, mas foram interceptados por uma equipe policial na rodovia. Houve troca de tiros, um dos criminosos morreu, mas outro conseguiu fugir por uma área de matagal.

Os quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, eles não correm risco de morte. A investigação apura relação do crime com o tráfico de drogas - segundo agentes, já foi feita uma apreensão de entorpecentes no bar onde ocorreu a chacina.