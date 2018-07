Os policiais foram para o local e encontraram um homem morto. As outras três vítimas foram socorridas por moradores da região e levadas para um hospital, antes da chegada da polícia. Elas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Alvorada. Até esta manhã ninguém havia sido preso, e as causas do crime não foram levantadas.