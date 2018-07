Chacina deixa quatro mortos na zona leste de SP Uma chacina deixou quatro homens mortos na madrugada desse domingo, 12, no bairro do Jardim Helena, zona leste da cidade de São Paulo. As vítimas tinham entre 20 e 30 anos e foram assassinadas a tiros na Rua Ubapitanga. Moradores do local telefonaram para a Polícia Militar por volta das 10h de domingo, quando encontraram os corpos.