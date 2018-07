Chacina deixa quatro mortos na zona leste de SP Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas em uma chacina na Rua Conceição dos Ouros, região de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 4. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um bar. Os criminosos teriam passado de moto no local e disparado diversos tiros contra o estabelecimento. Morreram no local do crime o proprietário do estabelecimento, Carlos Alberto de Campos, de 51 anos;, Marcos Fernandes de Lima, de 32; e Paulo Silva Rodrigues, de 50. Os feridos foram encaminhados para o pronto-socorro do Hospital de Ermelino Matarazzo, mas Wilson Aparecido da Silva, 39 anos, não resistiu aos ferimentos. Permanecem internados José Anderson Dias dos Santos, 31; Almir dos Santos, 35; e o menor Richard Pereira de Lacerda, 14. De acordo com os policiais, algumas das vítimas tinham passagem pela polícia, o que reforça a teoria de possível acerto de contas. O caso está registrado no 62º Distrito Policial do Jardim Popular. A equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. É a 14ª chacina registrada este ano na região metropolitana da capital, com um total de 48 mortos.