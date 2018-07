Chacina deixa três mortos e dois feridos em São Paulo A polícia procura por autores de uma chacina que deixou três mortos e dois feridos na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada de hoje numa favela localizada no Morro do Índio, uma travessa da Estrada do M''Boi Mirim. De acordo com a PM, as vítimas foram baleadas em via pública e três homens morreram na hora. Outro homem e uma mulher foram levados por policiais da 4ª Companhia do 37º Batalhão para os prontos-socorros do M''Boi Mirim e do Campo Limpo, onde continuam internados. A ocorrência será registrada pelo delegado plantonista do 47º Distrito Policial. Somente neste ano, 54 pessoas morreram em 16 chacinas na região metropolitana de São Paulo.