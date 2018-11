Chacina deixa três mortos em Jacareí-SP Três pessoas morreram em uma chacina no Parque Santo Antônio, em Jacareí, no interior de São Paulo, por volta da 0h de hoje. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos atiraram contra um grupo de pessoas que estava na Avenida Vale do Paraíba. Em seguida, os criminosos fugiram. Moradores da região acionaram a PM após ouvir barulhos de disparos.