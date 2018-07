Chacina deixa três mortos na zona norte de SP Motoqueiros armados abriram fogo, na noite desta quarta-feira, contra várias pessoas que participavam ou apenas acompanhavam uma partida de baralho na entrada de um lavarrápido na região do Jaçanã, zona norte da capital paulista. Três pessoas morreram, entre elas um garoto de 12 anos. Os atiradores pararam em frente ao "Lavarrápido do Cesinha", na altura do nº 26 da Rua Morro do Livramento, na Vila Nova Galvão, bairro localizado próximo do limite entre a capital e Guarulhos, e começaram a atirar.