Chacina em Guarulhos deixa três mortos e um ferido

A chacina aconteceu as 22h40, na rua Roberto Militão dos Santos, quando o grupo estava sentado na calçada e as vítimas estavam fumando maconha, segundo depoimento da testemunha. Ela contou à polícia que um veículo passou em frente ao grupo, voltou e um dos passageiros do carro se apresentou como policial.

Enquanto os dois menores fugiam, três homens desceram e atiraram contra Robson de Moura Santos, de 20 anos, André Kenidin Santos Vieira, de 18 anos, e Claiton Paulino, cuja idade não foi identificada. Os três morreram no local, com tiros na cabeça. O menor foi encontrado numa rua próxima, com vários ferimentos, e levado ao Hospital Geral de Guarulhos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi apresentado ao 7º Distrito Policial da cidade, mas será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além dos documentos das vítimas, foram encontrados 15 projéteis deflagrados de arma calibre 380.