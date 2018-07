Chacina em Osasco deixa três mortos e cinco feridos Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma chacina ocorrida em um bar de Osasco, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. As vítimas estavam dentro do estabelecimento, na Rua Serafim Marques dos Reis, no bairro da Vila Pestana, no momento em que foram atingidas pelos disparos, informou a Polícia Militar.