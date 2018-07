Chacina mata 4 pessoas da mesma família

Seriam três os autores do crime, sendo que dois, ambos encapuzados, invadiram a casa, atiraram contra quatro pessoas e fugiram em um Gol branco, ocupado pelo terceiro criminoso, que ficou com a incumbência de ser o piloto de fuga dos assassinos.

Foram mortos um porteiro, de 44 anos, a mulher dele, de 38, o filho do casal, de 20, que trabalhava como cabeleireiro, e a mãe do porteiro, de 84 anos. Uma criança de 7 anos dormia no quarto e saiu ilesa. Não se sabe ainda se ela foi poupada pela dupla ou se os criminosos simplesmente não a viram.