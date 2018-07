Chacina mata oito no Maranhão Uma chacina, provavelmente ocorrida ontem, deixou oito pessoas mortas no município de Zé Doca, a 320 quilômetros de São Luís, no oeste do Maranhão. De acordo com a Polícia Militar de Zé Doca, uma denúncia anônima levou os soldados até o povoado de Quadra Cumaru, a cinco quilômetros do centro da cidade. No final da noite, numa moradia, os policiais encontraram inicialmente o corpo de Jonas Lira Oliveira e, depois, acharam os corpos de três mulheres e quatro crianças. Conforme a PM, ainda não foi possível completar a identificação das vítimas porque a maioria não possuía documentos. As primeiras investigações revelaram que a família havia vendido uma propriedade na região e que iria tentar a vida em Roraima. No entanto, a notícia de que essas pessoas estavam com dinheiro em casa pode ter despertado a cobiça dos matadores. Três pessoas foram detidas para averiguação.