Chacina na BA deixa quatro mortos e uma criança ferida

De acordo com informações da polícia, duas pessoas armadas com pistolas procuravam dois homens, identificados como Bisuca e Tetéu, pelo bairro periférico de Vila Verde. Suspeita-se que eles tivessem envolvimento com o tráfico de drogas.

Os dois tentaram se esconder na casa de Iranildes Lima, de 47 anos, mas foram descobertos pelos homens, que invadiram o imóvel e atiraram em todos os que estavam no local, entre eles Edvaldo Santos, de 27 anos, sobrinho de Iranildes, que não tinha passagem pela polícia, e um menino de 10 anos, neto dela. Apenas a criança sobreviveu ao ataque, mas está internada, em estado grave, no Hospital Geral Clériston Andrade.