Chacina na Baixada Fluminense termina com 6 mortos

Seis pessoas morreram numa chacina ocorrida, durante a madrugada deste domingo, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam num bar, no bairro de Parque São Jorge, quando foram atingidas por disparos feitos por desconhecidos. Inicialmente, morreram cinco pessoas. Elas foram identificadas como Adilson Soares dos Santos, Leonardo Batista Pinto, Anderson Costa de Melo, Alberto Santos Barreto e Tiago Batista. A sexta vítima, Marcelo Santos Barreto, chegou a ser levada para o Hospital de Saracuruna, mas acabou falecendo. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Duque de Caxias e para o próprio Hospital de Saracuruna. A polícia ainda não tem pistas que possam levar aos autores das execuções.