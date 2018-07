Chacinas no RJ deixam ao menos 10 mortos, na maioria adolescentes

Seis jovens entre 15 e 19 anos, que estavam desaparecidos desde sábado, foram encontrados mortos no município de Mesquita nesta segunda enrolados em lençóis, nus e com marcas de tortura, facadas e tiros, de acordo com a polícia.

Segundo familiares dos adolescentes, que moravam em Nilópolis, também na Baixada Fluminense, o grupo tinha ido participar de um festival de pipas em Mesquita e depois decidiu ir a uma cachoeira perto da comunidade da Chatuba, que é dominada por uma facção criminosa do tráfico de drogas.

Os familiares disseram, e a polícia confirmou, que os jovens não tinham antecedentes criminais. Amigos dos jovens fecharam ruas de Nilópolis nesta segunda-feira para promover um protesto.

"Recebemos a informação de que a família entrou em contato com os traficantes pelo celular de uma das vítimas, mas eles disseram que não devolveriam os garotos", disse a jornalistas a delegada Sandra Ornelas, responsável pelo caso.

"Eles estavam no lugar errado na hora errada... parece ter sido uma execução para demonstração de poder da quadrilha e demarcação de território. Foi algo bárbaro e injustificável", acrescentou.

Outra chacina durante o fim de semana na mesma região deixou mais quatro mortos, sendo dois menores de 18 anos, de acordo com a polícia.

Os corpos foram encontrados numa casa abandonada no município de Japeri, com marcas de tiros na cabeça, o que levou a polícia a acreditar na hipótese de execução.

Vizinhos da casa disseram que ouviram barulho de disparos no domingo e chamaram a polícia. Um dos menores mortos tinha ligação com o crime, de acordo com parentes em conversa com a polícia.

Desde a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) em favelas da capital, principalmente na turística zona sul, traficantes têm migrado para comunidades da região metropolitana e Baixada Fluminense em busca de novas áreas de atuação.

Moradores dessas regiões têm cobrado das autoridades que levem as UPPs, em que a presença policial se torna constante nas favelas que antes eram dominadas por traficantes de drogas, também para essas áreas.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)