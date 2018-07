Chairman da Barnes & Noble quer comprar ativos de varejo da empresa O presidente do conselho da Barnes & Noble, Leonard Riggio, disse ao conselho que planeja comprar ativos de varejo da empresa, incluindo Barnes & Noble Booksellers e barnesandnoble.com mas excluindo o Nook Media, o que levou as ações da empresa a subir até 26 por cento nas pré-negociações do mercado na segunda-feira.