Chama apagada Uma série de fósforos gigantes se concentra em um canto. De longe, suas pontas, queimadas, não chamam atenção. Mas um olhar mais cuidadoso revela: as extremidades pretas têm formato de cabeças humanas. Nelas, expressões angustiantes, de tensão, sofrimento. A instalação é do alemão Wolfgang Stiller e faz parte da mostra 'Burnout', a primeira dedicada a ele na América Latina. "A visão de um corpo queimado alude ao fim do ser humano, após passar por um crematório", analisa a curadora Tereza de Arruda, brasileira radicada há 20 anos em Berlim, no texto sobre a exposição. São dez instalações e objetos - além de 26 desenhos em aquarela, que revelam as primeiras ideias de Stiller para criar as obras. MuBE. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/19h (fecha 2ª). Inauguração: 4ª (4). Grátis. Até 29/7.