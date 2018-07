Chama olímpica é acesa na Grécia

A chama olímpica foi acesa nesta quinta-feira em Olímpia, na Grécia, para dar início ao longo desfile da tocha rumo à capital britânica, sede dos jogos de 2012.

A cerimônia tradicional no templo de Hera, que contou com uma atriz representando a grande sacerdotisa de Olímpia acendendo o fogo olímpico após capturar os raios do sol em um espelho parabólico, acontece em um momento conturbado para a Grécia, que enfrenta uma grave crise econômica e um momento de incerteza política, em que se tenta formar um governo após as eleições parlamentares de domingo, em que nenhum partido conseguiu a maioria dos votos.

Diversas empresas internacionais estão patrocinando a passeata da tocha, que percorrerá 2,9 mil quilômetros do território grego, carregada por cerca de 500 pessoas, antes de voar para a Grã-Bretanha no dia 18 de maio para sete dias de percurso pelo país.

O primeiro portador da chama olímpica é o campeão grego de natação Spyros Gianniotis, que nasceu em Liverpool, na Inglaterra. Ele passa então a tocha às mãos do boxeador britânico Alex Loukos, cujo pai emigrou da Grécia para a Grã-Bretanha.

Panathenaic

O percurso na Grécia termina no estádio Panathenaic, em Atenas, que sediou os primeiros jogos modernos, em 1896, e onde a chama será entregue aos organizadores da Olimpíada de Londres.

Os últimos a carregar a tocha em território grego serão o levantador de peso Pyrros Dimas e a ginasta chinesa Li Ning, que acendeu a pira olímpica na abertura dos jogos de Pequim, em 2008.

Na última olimpíada, a tocha percorreu o mundo e o evento foi acompanhado de protestos pró-Tibete, pró-democracia e anti-China.

Este ano, a tocha viaja da Grécia diretamente para a Grã-Bretanha, em uma base aérea na região da Cornuália. Em território britânico, o primeiro a levar a tocha será o velejador e medalhista olímpico Ben Ainslie.

Nos quase 13 mil quilômetros do percurso britânico, a tocha passará pelas mãos de 8 mil portadores em todas as nações e regiões que compõem o país.

História

A chama chega ao Estádio Olímpico, no bairro londrino de Stratford, no dia 27 de julho para que a pira olímpica seja acesa durante a cerimônia de abertura dos jogos de 2012.

Para os gregos da Antiguidade, o fogo era um elemento divino, que teria sido roubado dos deuses.

Nas olimpíadas modernas, a chama olímpica foi acesa pela primeira vez nos jogos de Amsterdã, em 1928, mas só em Berlim, em 1936, um percurso foi estabelecido entre a Grécia e o país sede dos jogos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.