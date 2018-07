Champanhe mais antigo do mundo é achado em naufrágio

Pesquisadores descobriram, em um navio naufragado no fundo do Mar Báltico, o champanhe mais antigo do mundo em condições de ser bebido. Segundo o instrutor de mergulho Christian Ekstrom, um dos descobridores do "tesouro", as garrafas são da década de 1780 e faziam parte de uma carga que estava sendo levada para a Rússia. A nacionalidade do navio afundado ainda não foi determinada.

Uma das garrafas foi trazida à superfície e a equipe de mergulhadores experimentou a bebida. "Trouxemos uma garrafa para poder estabelecer a idade do naufrágio", disse Ekstrom. "Não sabíamos que seria champanhe. Achamos que era vinho ou algo do tipo", completou.

O mergulhador conta que a equipe ficou entusiasmada ao abrir a garrafa, após recuperá-la de uma profundidade de 60 metros. "O gosto era fantástico. Um champanhe muito doce, com gosto de tabaco e carvalho."

O naufrágio foi descoberto na terça-feira passada, perto das Ilhas Åland, entre a Suécia e a Finlândia. Segundo os mergulhadores, há cerca de 30 garrafas.

A garrafa recuperada foi enviada para testes na França. Para o especialista em vinhos Carl-Jan Granqvist, cada garrafa pode atingir o preço de 50 mil (R$ 115 mil), se as rolhas estiverem intactas e se a bebida for genuína e estiver em condições de ser consumida. "Se for verdade, é uma descoberta única. Não sei de outras garrafas tão antigas." O champanhe mais antigo conhecido até então era um Perrier-Jouet de 1825.