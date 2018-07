Chance para renovar bolsas não foi dada a todos Após o Estado revelar que estudantes teriam de abandonar pesquisas porque a bolsa do Ciência sem Fronteiras não fora renovada para o segundo semestre, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) prometeu reavaliar as situações. Mas isso só valeu para os 25 estudantes que estavam no abaixo-assinado levado ao órgão.