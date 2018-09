Chanceler da Espanha alerta para mais cortes no orçamento

A Espanha, que luta para impulsionar o crescimento enquanto tenta convencer os mercados de que tem solvência financeira, vai esclarecer quais medidas propõe no encontro do Conselho Europeu, em 24 e 25 de março, disse Zapatero em coletiva de imprensa nesta sábado, após encontro com líderes europeus.

"(É provável que) haverá novas iniciativas de sustentação fiscal. Como você sabe, eu falei antes sobre reforçar o regulamento de estabilidade do orçamento", disse o primeiro-ministro em rádio nacional.

A agência de classificação Moody's reduziu o crédito da Espanha em um grau, para Aa2 na quinta-feira, citando o estimado custo de reestruturação em seu bancos regionais, as Cajas, mais expostos à crise espanhola.

A S&P, rival da Moody's, que tem a Espanha em nível AA com perspectiva negativa, disse em entrevista à Reuters em 22 de fevereiro que a Espanha deveria fazer mais para cumprir a meta de redução do déficit em 2012 e 2013.

A Espanha quer cortar seu déficit público de cerca de 9 por cento para 6 por cento este ano, e chegar à meta europeia de 3 por cento em 2013.

O país foi lento na resposta ao impacto da crise econômica, mas aumentou os esforços por reformas desde o final de 2010 em tentativa de acalmar os temores do mercado de que poderia seguir o exemplo de Grécia e Irlanda e procurar ajuda internacional.

(Reportagem de Raquel Castillo)