Chanceler de Israel vence eleição e será premiê, diz TV

Pesquisas de boca-de-urna divulgadas por dois canais de TV de Israel indicam que a ministra do Exterior, Tzipi Livni, venceu a eleição realizada nesta quarta-feira para escolher o novo líder do partido Kadima - que deve assumir o cargo de primeiro-ministro do país. As pesquisas indicam que Livni bateu o segundo colocado, o ministro dos Transportes, Shaul Mofaz, por uma margem de 48% a 37% dos votos. Uma vitória por tal margem dispensaria a necessidade de segundo turno. Segundo o correspondente da BBC em Tel Aviv, Tim Franks, as pesquisas de boca-de-urna têm uma longa tradição de imprecisão em Israel, mas mesmo assim o clima no comitê central da campanha de Livni era de comemoração na noite desta quarta-feira. Pela paz? Livni é vista por muitos como mais inclinada em buscar a paz nas negociações com os palestinos e também menos inclinada em lançar uma ofensiva militar contra o Irã, disse Franks. Por outro lado, Livni enfrentou na campanha a alegação de que não seria uma boa primeira-ministra por causa de sua falta de experiência política. O atual primeiro-ministro, Ehud Olmert, já disse que vai abrir mão do posto depois que seu sucessor for escolhido na eleição. Olmert, atual líder do Kadima, poderia ter se candidatado novamente, mas preferiu deixar o cargo para se defender melhor de acusações de corrupção. Após a eleição, o vencedor terá seis semanas para formar uma coalizão de governo. Enquanto isso, Ehud Olmert deve permanecer como primeiro-ministro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.