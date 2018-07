Chanceler de regime de facto acusa Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva permitiu que a embaixada brasileira se tornasse "uma plataforma política da insurreição" em Honduras. A crítica partiu do chanceler do governo de facto hondurenho, Carlos López Contreras, durante entrevista que concedeu ontem à imprensa brasileira juntamente com Roberto Micheletti, presidente de facto. Contreras declarou que o Brasil "foi longe demais", ao abrigar o presidente Manuel Zelaya na sua missão em Tegucigalpa, e expôs Honduras a uma "situação de instabilidade".

"Há uma grave responsabilidade internacional do governo do presidente Lula não só com o governo de Honduras, mas também com a população e o comércio que foi saqueado pelas turbas instigadas de dentro da missão do Brasil em Tegucigalpa", afirmou Contreras.

Micheletti cobrou do Brasil que qualifique o status de Zelaya: se é "asilado político ou se está de férias na embaixada".Também informou que averiguará a versão do líder deposto de que Lula sabia antecipadamente que se abrigaria na missão brasileira. Mas, ao longo da entrevista, Micheletti passou a seu chanceler a tarefa de bater duro no governo brasileiro.

Ao ser questionado se o Brasil e o mundo estão equivocados ao considerar Zelaya o presidente constitucional de Honduras, López afirmou que esse é um problema interno, que não traz ameaça à paz e à segurança internacionais. Tomando como base os princípios diplomáticos da equidade entre as nações e da não-intervenção, insistiu que nenhum país, governo ou organismo internacional deveria se intrometer na questão. "Sem dúvida, o Brasil foi longe demais. Não só interveio (em assuntos internos), como cortou relações com o governo de Honduras."

CERCO

Micheletti sustentou repetidas vezes, desde o início da entrevista, que a embaixada brasileira foi cercada e isolada por forças militares e policiais hondurenhas "a pedido do presidente Lula", como medida de segurança do edifício e dos hondurenhos que vivem nas proximidades. Com o argumento, tentou neutralizar a condenação do Conselho de Segurança da ONU à intimidação criada pelo cerco. Micheletti alegou ainda que os cortes de energia elétrica e de água na segunda-feira foram promovidos por seguidores de Zelaya.

Micheletti discutiu com os jornalistas ao ser confrontado com a informação de que os brasileiros estão sendo impedidos de entrar na embaixada, apesar de ser a missão ser um território soberano do Brasil. Irritado, afirmou que bastaria um pedido do chanceler Celso Amorim. Mas López disse que não há a possibilidade de tal diálogo: "O Brasil rompeu relações conosco."