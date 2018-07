Chanceleres da OEA devem chegar a Honduras na 4a ou 5a

O governo interino proibiu no domingo a entrada no país de três funcionários da OEA porque, teriam chegado de surpresa e não cumpriam as condições para sua permanência, segundo alegaram autoridades no poder.

"Evidentemente há mal-entendidos que se corrigem", afirmou à Reuters John Biehl, assessor do secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, que obteve permissão para entrar em Honduras.

"Creio que são grandes as chances de que haja uma reunião de chanceleres na quarta ou quinta-feira. Há uma disposição de todos os setores para fortalecer o diálogo e afastar a possibilidade de uso da violência", acrescentou.

A OEA exige a restituição de Zelaya, a qual o governo interino se nega veementemente.

Consultado sobre se a OEA reiteraria seu pedido ao governo interino, Biehl afirmou, "absolutamente".

O enviado disse esperar que os três funcionários da OEA que não conseguiram entrar no país no domingo tenham permissão para retornar nesta segunda-feira.

