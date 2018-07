Chapa alinhada com a atual diretoria vence eleições na Previ

De acordo com comunicado da assessoria, a Chapa 3 recebeu 57.458 votos, ou 58,03 por cento do total de 97.007 votos. A posse dos novos membros será no mesmo dia em que o novo presidente da Previ, Ricardo Flores, assumir o cargo que por oito anos foi de Sergio Rosa, em 1o de junho.

Ao todo serão 14 representantes eleitos pelos participantes e 13 indicados pela Previ.

Para a diretoria de Planejamento foi eleito Vitor Paulo Gonçalves, ex-diretor de Participações eleito e ex-conselheiro deliberativo da Previ.

Para a diretoria de administração venceu Paulo Assunção, ex-diretor do Sindicato de São Paulo, ex-coordenador da Comissão de Empresa, ex-representante do funcionalismo do Conselho de Administração do BB e ex-conselheiro deliberativo eleito da Previ.

Nessas eleições, a Previ renovou duas diretorias e parte dos conselhos deliberativo e fiscal.

Outros dois diretores já haviam sido indicados dentro da cota que o Banco do Brasil tem direito. Marco Geovanne Tobias da Silva, que hoje ocupa a gerência geral de relações com investidores do BB assumirá o posto de Joilson Ferreira, diretor de Participações, e Renê Sanda, diretor de gestão de risco do banco, o de Fabio Moser, diretor de Investimentos.

(Reportagem de Denise Luna)