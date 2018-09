Chapéu brasileiro faz a cabeça de 'Indiana Jones' O filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal estréia hoje, e com ele a fábrica brasileira Chapéus Cury, de Campinas (SP), espera que aumentem as vendas do modelo usado pelo herói. Foi a Cury quem criou o famoso modelo usado pelo personagem Indiana Jones desde o lançamento do primeiro filme, em 1981. Tudo começou quando um dos clientes americanos da empresa pediu que desenvolvesse uma carapuça, isto é, o chapéu semi-acabado para um personagem de aventura. Esse cliente era um dos patrocinadores do filme. Indiana Jones foi descrito em detalhes para os Cury, mas ninguém na fábrica sabia que ele seria interpretado por Harrison Ford. Nem que o filme seria aquele. ?Só descobri quando fui ao cinema e vi meu chapéu na tela. Fiquei feliz, claro, mas não imaginava a repercussão?, conta o empresário Paulo Cury, sócio da empresa. A Cury fez oito chapéus para serem usados no figurino, do primeiro ao mais recente filme. Com um ?garoto-propaganda? como Harrison Ford, a Cury pretende vender entre 80 mil e 100 mil chapéus do modelo que aparece no filme entre os meses de maio e outubro. É mais do que a média de um mês normal, cujas vendas são de 60 mil. O ?chapéu do Indiana Jones? é feito em duas versões: com lã ou com pêlo de coelho. A primeira custa, na loja, R$ 85. A versão mais elaborada, a mesma usada por Harrison Ford, chega a R$ 170. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.