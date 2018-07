Charter espera sinergias anuais de U$500 mi com oferta pela Time Warner

A companhia afirmou que as sinergias anuais podem crescer para 750 milhões de dólares com o passar do tempo e que a empresa combinada teria de tomar 20,5 bilhões de dólares em novas dívidas, ou 72,16 dólares por ação, o que levaria a taxa de alavancagem de 4,8 para 5 vezes.

A Charter disse ainda que poderia acelerar o crescimento do fluxo de caixa e de clientes da Time Warner Cable, além de aumentar suas margens e a implantação de velocidades de Internet mais elevadas.

(Reportagem de Liana B. Baker)