Chávez cumprimenta Obama por vitória 'histórica' O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, parabenizou nesta quarta-feira o democrata Barack Obama pela "importante vitória" nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em nota da chancelaria venezuelana, Chávez, um crítico feroz do governo de George W. Bush, estendeu os cumprimentos aos norte-americanos pelo resultado eleitoral. "A eleição histórica de um afrodescendente na liderança da nação mais poderosa do mundo é um sintoma de que a mudança de época gestada no sul da América poderia estar batendo às portas dos Estados Unidos", disse a chancelaria na nota oficial. (Reportagem de Deisy Buitrago)