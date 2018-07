Chávez declara apoio a Dilma para presidente O presidente venezuelano, Hugo Chávez, aproveitou seu discurso de abertura na reunião de chefes de Estado e de governo da América do Sul e África para anunciar seu apoio à virtual candidata do PT à presidência do Brasil, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Lula, lamentavelmente lhe restam um ano e três meses de governo", disse, dirigindo-se ao presidente brasileiro. "Sei que Dilma ganhará. É a minha candidata."