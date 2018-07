Chávez diz que Deus é ''bolivariano''

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que contará com ajuda divina para combater a crise energética que toma conta do país. "Deus é bolivariano", garantiu o líder venezuelano em entrevista ao jornal colombiano El Espectador. Chávez disse que tem fé de que as chuvas começarão e ainda pediu ao povo que economize energia. O presidente também anunciou a instalação de termelétricas para tentar lidar com a carência energética no país.