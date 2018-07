Chávez diz que Hillary será 'bem-vinda'

CARACAS

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse ontem que a secretária de Estado americano, Hillary Clinton, é "bem-vinda" na visita que fará à América Latina na próxima semana, mas seria "um milagre" se ela mudasse de opinião sobre as políticas americanas para a região. Chávez disse esperar que a viagem de Hillary sirva para "aumentar o contato, o diálogo, a transparência e o respeito" pelos países da região.

A viagem da secretária americana deve incluir Uruguai, Chile, Brasil, Costa Rica e Guatemala. "Tomara que ela perceba a realidade e mude de opinião. Nunca é demais esperar por um milagre", disse Chávez.

O porta-voz do Departamento de Estado, Philip Crowley, disse ontem que os EUA estão dispostos a aumentar o nível do diálogo com a Venezuela, mas advertiu que essa vontade deve ser mútua.

Ontem, líder venezuelano anunciou a sétima troca em seu ministério em menos de um mês. Ele nomeou Edgardo Ramírez para o lugar de Luis Acuña na pasta de Educação Superior. A troca ocorre um dia após os professores universitários terem entrado em greve nacional por reajuste salarial.

Chávez já havia substituído os chefes das pastas da Saúde, Agricultura, Defesa, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, além da responsável pelo Gabinete da presidência.

As mudanças coincidem com a queda na popularidade do presidente venezuelano, o crescimento da inflação e uma crise energética que tem provocado racionamento em diversos pontos do país.

Ontem, Chávez criticou a Colômbia por cobrar "caro demais" para fornecer 70 megawatts de energia para a Venezuela. Ao mesmo tempo, ele cogitou de retomar o diálogo com o presidente colombiano, Álvaro Uribe, com quem teve um bate-boca na segunda-feira, no encontro latino-americano realizado em Cancún, no México.

Chávez também disse ontem que o último relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) "é um lixo". O documento alerta para as "sérias restrições aos direitos humanos" existentes na Venezuela.