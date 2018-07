Chávez diz que reféns da Farc já estão em liberdade

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que as Forças Armadas Revolucionárias da Colombia (Farc) soltaram nesta quinta-feira as reféns Clara Rojas e Consuelo González de Perdomo, que estavam em cativeiro há seis anos. "Há dez minutos, recebi uma mensagem direto do ponto em que as Farc deram as coordenadas. Audivelmente emocionado, o ministro Ramón Rodríguez Chacín me disse que estava naquele momento recebendo Clara e Consuelo das mãos de um comando das Farc", disse. "Saudei a um membro das Farc, saudei a Clara e Consuelo, que estão em boas condições", disse Chávez. O presidente venezuelano disse que o helicóptero de resgate estava prestes a levantar vôo em direção à Venezuela e devem chegar em três horas à capital Caracas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.