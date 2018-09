Chávez diz que reunião do G20 foi 'decepcionante'

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, qualificou de "decepcionantes" os resultados da reunião do G20 realizada neste final de semana em Washington e que tinha como missão encontrar uma saída comum para enfrentar a crise financeira internacional. "Acredito que a reunião foi decepcionante (...) Nós não tínhamos nenhuma esperança que dessa reunião saísse algo positivo para o mundo", afirmou Chávez na tarde da última segunda-feira durante um ato político. Chávez voltou a acusar os Estados Unidos pela crise e ressaltou que todos os países poderiam ser afetados pela recessão. "Temos que ir nos preparando porque isso (a crise) é como um terremoto mundial. O preço do petróleo continua caindo (...) e por essa via nos afetará a crise mundial", afirmou o presidente venezuelano. No início da turbulência econômica, porém, o governo argumentava que a economia venezuelana estava "blindada" frente aos efeitos da queda do combustível. Quase a metade do orçamento do governo venezuelano depende das exportações petrolíferas, assim como 92% das divisas que ingressam na Venezuela, quinto maior exportador mundial de petróleo. Encontro antiimperialista Às vésperas da reunião em Washington, Chávez chegou a reclamar que os demais países da América Latina haviam sido "excluídos" do encontro e reivindicou "o direito (desses países) de serem escutados" pelo G20. Como resposta, o venezuelano convocou um encontro dos países "antiimperialistas" que será realizado no final do mês, em Caracas, para analisar o impacto da crise financeira e estudar ações conjuntas para enfrentar a recessão econômica que já atingiu a Europa e Japão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.