Chávez expurga ''boliburgueses''

Simon Romero, THE NEW YORK TIMES, CARACAS, O Estadao de S.Paulo

Quando um banqueiro bilionário, Ricardo Fernández Barrueco, soube que sua casa fora revistada por agentes da polícia secreta, ele suspeitou de que rumores de um expurgo de magnatas leais ao presidente Hugo Chávez eram verdadeiros. Na condição de um dos homens mais ricos da Venezuela, Fernández, de 44 anos, foi à sede da política secreta, a Disip, para esclarecer as coisas diretamente com o chefe da espionagem.

Apesar da autodenominada revolução socialista de Chávez, a proeminência desses magnatas é tão notória que inspirou o surgimento de uma nova classe - os "boliburgueses", por seu rápido enriquecimento e seus laços com o governo, que reverencia Simón Bolívar, o aristocrata do século 19 que libertou a Venezuela do domínio espanhol.

Mas, em vez de relevar a questão, o chefe da inteligência prendeu Fernández e ordenou que seus agentes detivessem outros magnatas pró-Chávez. Alguns fugiram para o exterior.

O expurgo revela uma luta pelo poder nos escalões mais altos do governo, provocando a queda de alguns dos camaradas militares de Chávez e notícias de dossiês secretos sobre empresários, compilados por agentes secretos cubanos, a principal aliada da Venezuela.

Num momento em que Chávez enfrenta a ira pública pelos apagões e uma economia em recessão, as prisões mostram sua habilidade para consolidar seu poder. Para isso, Chávez está usando táticas como batidas da política secreta e a expropriação de empresas de alguns de seus mais poderosos aliados, apoiando-se num número decrescente de militares leais para cumprir suas ordens.

"Estamos testemunhando a batalha entre máfias concorrentes que prosperaram na esteira de Chávez", disse Ismael García, um parlamentar de esquerda que rompeu com o presidente em 2007. "Chávez camufla seu regime numa retórica socialista, mas qualquer um percebe que seus seguidores leais estão lá por duas coisas apenas: o poder e o dinheiro."

Alguns banqueiros aparentemente adquiriram um excesso de ambos. A ascensão de um grupo obscuro de magnatas favoráveis ao governo foi, durante anos, um embaraço para Chávez na medida em que ele tratava de promover valores anticapitalistas. Integrados na boliburguesia estavam homens como Arné Chacón, tenente da reserva que tomou parte da tentativa golpista de Chávez em 1992.

Em fotos de jornais da época, Chacón, como Chávez, parecia um idealista magricela. Mas fez fortuna, aparecendo em jornais com mais cintura e uma seleção de mais de 40 cavalos de corrida puro-sangue que possuía.

Agora, é mais um magnata preso, juntando-se a Fernández e outros oito banqueiros presos enquanto avançam lentamente as investigações sobre suas atividades.

Emissoras de TV privadas apontam para outros motivos para a repressão. Teodoro Petkoff, ex-guerrilheiro marxista e editor do jornal de oposição de esquerda Tal Cual, noticiou que um dossiê preparado pelo serviço secreto cubano pode ter cristalizado o expurgo.

O relatório de inteligência, disse Petkoff, foi entregue a Chávez por outro oficial militar da reserva, Ronald Blanco, embaixador em Cuba.

Chávez emitiu mandados de prisão pela Interpol para nove banqueiros que teriam fugido da Venezuela, e confiscou 11 de suas instituições financeiras para fundi-las numa nova instituição estatal sob o seu controle. Neste mês, Chávez nomeou um capitão da reserva que participou de sua tentativa de golpe de 1992 para supervisionar os bancos confiscados.

Chávez também está se apoiando mais em seus aliados cubanos para enfrentar outras questões. Este mês, ele trouxe Ramiro Valdés, o vice-presidente de 77 anos de Cuba e um fundador de seu aparelho de segurança do Estado inspirado nos soviéticos nos anos 1960, para aconselhá-lo sobre os apagões de energia, uma nomeação que irritou ainda mais seus críticos (mais informações nesta página).

TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK