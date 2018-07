Chávez não participará de cúpula do Mercosul

A presença de Chávez era aguardada para a reunião do bloco regional, e o presidente estava entusiasmado em participar do encontro, que celebrará a entrada da Venezuela no grupo.

O cancelamento da visita de Chávez não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte do Itamaraty disse à Reuters, sob condição de anonimato, que o presidente venezuelano não viajará ao Brasil.

Em Caracas, uma fonte no palácio presidencial também disse que Chávez, de 58 anos, não viajaria ao Brasil. Ele será representado pelo vice-presidente, Nicolás Maduro, que deve chegar a Brasília na noite desta quinta-feira, segundo o Itamaraty.

A última vez que o presidente venezuelano foi visto em público foi há três semanas, e na semana passada viajou a Cuba para um tratamento de oxigenação hiperbárica --normalmente usado para tratar ossos enfraquecidos por radioterapia.

Chávez foi submetido a três cirurgias relacionadas a um câncer em Cuba desde meados de 2011 e, apesar de autoridades considerarem seu último tratamento como normal após radioterapia, rumores são crescentes sobre uma piora no seu estado de saúde.

Autoridades não deram detalhes sobre a saúde de Chávez, que está em Cuba há nove dias. (Reportagem de Hugo Bachega, Esteban Israel e Anthony Boadle, em Brasília; e Deisy Buitrago, em Caracas)