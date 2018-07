Chávez recua e revoga lei de espionagem

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, revogou, nesta terça-feira, 10, a polêmica lei de segurança que havia sido pivô de protestos e duras críticas a seu governo na última semana. "Se acaba a contenda e nos dedicamos a trabalhar e avançar e me livro de uma preocupação a mais que tinha (que era de) como arrumar isso. Melhor é revogá-la. Que se comece a discutir outra lei, mas na Assembléia Nacional", disse Chávez durante um ato público. O presidente disse ainda que sua gestão "é o governo dos direitos humanos, um governo socialista que não persegue nem aceita a perseguição de ninguém". Apelidada de "lei sapo" ou "lei espiã", a medida previa que os cidadãos teriam que fornecer informações sobre qualquer um que fosse considerado pelas autoridades como uma ameaça à segurança nacional. Na segunda-feira, os jornais locais publicaram uma foto na qual se via um grande sapo de papel no formato de um livro pendurado em um viaduto do centro da cidade, simbolizando o rechaço à lei. Oposição A impopular medida foi revogada em meio a campanha eleitoral para governadores e prefeitos, agendada para novembro, em que a hegemonia do chavismo - que controla 22 dos 24 estados do país - poderia ser ameaçada. Para tentar impedir um avanço da oposição, que chega a mais um pleito dividida, Chávez abriu mão de alguns de seus ministros para que se candidatassem em estados considerados estratégicos para o governo: a capital, a zona fronteiriça e a petrolífera. No sábado, o líder venezuelano já havia dado indícios de que poderia revogar a lei. Na ocasião, Chávez disse que ouviu as críticas, admitiu que havia erros e prometeu revisá-la. "Não defenderei o indefensável", disse. A lei de inteligência e contra-inteligência foi promulgada no dia 28 de maio por meio de um decreto firmado pelo presidente da República, poder concedido a Chávez pela Assembléia Nacional, que lhe outorgou em janeiro de 2007 o poder de governar por decreto durante 18 meses. Partidos de oposição, advogados e membros da Igreja católica criticaram a lei argumentando que a medida violava a Constituição. "A lei viola o direito a defesa, ao devido processo legal e o princípio de inocência", afirmou o advogado opositor Herman Escarrá, que apresentou, na segunda-feira, um processo junto ao Tribunal Supremo de Justiça solicitando a anulação da lei. O governo argumenta que a Lei de Segurança era parte de um conjunto de medidas leis que buscam unificar os organismos de inteligência e policiais, hoje divididos, para assim estabelecer a "segurança integral" do país. "Não se trata de ser nenhum "soplón" (dedo duro, em tradução livre). Estamos falando da responsabilidade que temos todos os venezuelanos com a segurança do Estado e a resolução de qualquer crime", disse na semana passada o ministro de Interior e Justiça, Ramón Rodríguez Chacín. (Matéria atualizada às 20h05) BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.