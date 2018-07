Chávez sugere militares da ONU em Honduras se for necessário

Zelaya prevê retornar ao seu país junto com os presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e do Equador, Rafael Correa, e com o chefe da Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulza, após ser expulso no domingo por militares e ser levado à Costa Rica, o que foi condenado pela comunidade internacional.

"A comunidade Alba (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América) estará atenta nas próximas horas, porque em um cenário de agressão contra a delegação que for a Honduras abriria outro tipo de porta. Então haveria que colocar, por exemplo, a intervenção militar das Nações Unidas", disse Chávez segundo comunicado da presidência.

"Não sou partidário desta medida, mas a lanço como uma hipótese. Uma resolução das Nações Unidas ou da OEA, uma força política, diplomática, com segurança militar internacional, teria que pensar nisso", disse em Managua antes de retornar a Caracas.

Chávez esteve na Nicarágua para participar de uma reunião de emergência da Alba, bloco de países esquerdistas, que decidiu retirar seus embaixadores de Honduras.

O chanceler interino de Honduras, Enrique Ortez, disse nesta terça-feira à rede de televisão CNN em espanhol que há ordem de prisão contra Zelaya por crime organizado, desvio de recursos, narcotráfico e violações da Constituição.

(Reportagem de Ana Isabel Martínez em Caracas e Iván Castro em Managua)