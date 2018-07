Chávez tenta cooptar TV Globovisión

Alberto Federico Ravell, acionista e ex-diretor da Globovisión - única TV venezuelana que ainda é crítica ao governo do presidente Hugo Chávez -, afirmou ontem que o governo de Hugo Chávez tentou forçar a mudança de mãos na emissora e a alteração de sua linha editorial. No entanto, Ravell, que foi afastado da direção da empresa dia 10, disse que a oferta de compra foi rejeitada.

Na semana passada, a direção da Globovisión chegou a desmentir os rumores de que a emissora estaria sendo vendida e garantiu que não mudaria sua linha editorial. Em nota, a TV afirmou que não havia mudado de acionistas e não tinha proprietários diferentes dos fundadores originais, que a fundaram 15 anos atrás.

Em entrevista coletiva, Ravell afirmou que o banqueiro Nelson Mezerhane - um dos três acionistas da TV - havia feito um acordo com o ministro de Eletricidade, Alí Rodríguez, e o presidente do Banco Central venezuelano, Nelson Merentes, para a tentativa de compra do canal.

O plano - apresentado pelo sício a Ravell e ao acionista majoritário, o empresário Guillermo Zuloaga - exigia a mudança da linha editorial da emissora, além da saída de Leopoldo Castillo, apresentador do programa Alô Cidadão. "A questão é que um banqueiro não pode ser dono e diretor de um canal porque um banqueiro venezuelano em muitas ocasiões depende do Ministério da Fazenda", disse Ravell. "Sob nenhuma circunstância eu poderia estar de acordo com um banqueiro pondo as mãos na Globovisión, um dos últimos redutos da democracia."

O ex-diretor ainda afirmou que a emissora é uma empresa que não pode ser vendida antes de uma consulta com seus funcionários e seus milhares de telespectadores. Segundo ele, a Globovisión não depende do governo e sim dos venezuelanos que assistem ao canal.

A Globovisión é o único canal de notícias da Venezuela e ganhou relevância local por causa de sua forte oposição a Chávez. Depois que a Rádio Caracas de Televisão Internacional (RCTV), dura crítica do governo, foi tirada em janeiro da grade de operadoras de TV a cabo, a Globovisión tornou-se a única emissora claramente de oposição na Venezuela. Além da emissora, funcionam outras quatro tevês privadas nacionais no país - Venevisión, Televen, Canal I e La Tele - que mantêm uma posição neutra em relação ao governo.