Check-in da Gol volta a apresentar problemas O sistema de check-in da Gol voltou a apresentar problemas na manhã de ontem, depois de ter caído em plena sexta-feira de carnaval e causado atrasos em mais de 50% dos voos da companhia no País. No novo episódio, segundo a Infraero, houve relatos de problemas relacionados ao sistema em vários aeroportos brasileiros entre 7h30 e 11 horas. O imprevisto causou lentidão no atendimento e aumento nas filas de check-in, mas não teve impacto drástico no número de voos atrasados durante o dia ? até as 19h, apenas 10% do total de decolagens programadas da Gol apresentou mais de meia hora de atraso. A companhia informou que o sistema de check-in apenas oscilou entre 7h30 e 8h, não comprometendo a operação nos aeroportos.