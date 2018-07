Check-up padrão não traz benefício, sugere estudo

A revisão levou em conta 14 estudos que envolveram, no total, 182.880 participantes. Cada pesquisa avaliou dois grupos de voluntários: um que foi submetido a check-ups periódicos e outro que se limitou a receber atendimento médico padrão. "Levando em conta o grande número de participantes, além do longo período de seguimento, e considerando que a mortalidade cardiovascular e por câncer não foi reduzida em relação ao grupo controle, check-ups padronizados provavelmente não são benéficos", diz o artigo da Cochrane.

Consultas e exames preventivos continuam sendo importantes. Mas os pesquisadores sugerem que o procedimento leve em conta as características individuais do paciente - como idade, histórico clínico, histórico familiar de doenças, hábitos de vida -, o que permitiria uma prevenção mais focada e evitaria a indicação de testes desnecessários. No balanço final, alguns exames podem resultar em mais malefícios que benefícios.

Uma possibilidade é que testes indicados inadequadamente diagnostiquem condições que não trariam sintomas ao longo da vida do paciente e cujo tratamento acarretaria efeitos colaterais desnecessários.

O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Ademir Lopes Junior, concorda com o resultado do levantamento. "Se peço um exame para uma pessoa saudável, espero poder descobrir uma doença que apresente um tratamento. E que, ao fazer esse tratamento precocemente, o paciente seja beneficiado", diz Junior.

Ele dá o seguinte exemplo: se começarem a medir sistematicamente o colesterol de crianças sem fator de risco, provavelmente algumas apresentarão resultados discretamente alterados. Caso recebam tratamento medicamentoso, é bem provável que os efeitos colaterais sejam mais prejudiciais que o colesterol alterado. O artigo da Cochrane também cita "efeitos psicológicos e comportamentais adversos" ligados ao excesso de diagnóstico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.