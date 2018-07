Check-up padrão não traz benefício, sugere estudo

Check-ups padronizados, que se limitam a seguir uma lista de exames preestabelecidos, podem não trazer benefício algum. Um levantamento feito pela Colaboração Cochrane - organização internacional especializada em revisar estudos da área médica - chegou à conclusão de que esse tipo de procedimento não reduz a mortalidade de modo geral nem a mortalidade por doenças cardiovasculares e câncer, duas das condições que mais se beneficiam com o diagnóstico precoce.

A revisão levou em conta 14 estudos que envolveram, no total, 182.880 participantes. Cada pesquisa avaliou dois grupos de voluntários: um que foi submetido a check-ups periódicos e outro que se limitou a receber atendimento médico padrão. "Levando em conta o grande número de participantes, além do longo período de seguimento, e considerando que a mortalidade cardiovascular e por câncer não foi reduzida em relação ao grupo controle, check-ups padronizados provavelmente não são benéficos", diz o artigo da Cochrane.

Consultas e exames preventivos continuam sendo importantes. Mas os pesquisadores sugerem que o procedimento leve em conta as características individuais do paciente - como idade, histórico clínico, histórico familiar de doenças, hábitos de vida -, o que permitiria uma prevenção mais focada e evitaria a indicação de testes desnecessários. No balanço final, alguns exames podem resultar em mais malefícios que benefícios.

Uma possibilidade é que testes indicados inadequadamente diagnostiquem condições que não trariam sintomas ao longo da vida do paciente e cujo tratamento acarretaria efeitos colaterais desnecessários.

O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Ademir Lopes Junior, concorda com o resultado do levantamento. "Se peço um exame para uma pessoa saudável, espero poder descobrir uma doença que apresente um tratamento. E que, ao fazer esse tratamento precocemente, o paciente seja beneficiado", diz Junior. Ele dá o seguinte exemplo: se começarem a medir sistematicamente o colesterol de crianças sem fator de risco, provavelmente algumas apresentarão resultados discretamente alterados. Caso recebam tratamento medicamentoso, é bem provável que os efeitos colaterais sejam mais prejudiciais que o colesterol alterado. O artigo da Cochrane também cita "efeitos psicológicos e comportamentais adversos" ligados ao excesso de diagnóstico.

O ideal. O check-up ideal envolve consulta completa com clínico-geral, que deve abordar todo seu histórico clínico e familiar. É preciso checar se o paciente tem a carteira de vacinação em dia, se mantém comportamento sexual saudável, como são seus hábitos de sono, como se expõe ao sol, se fuma ou bebe, etc. E medidas de pressão, peso, altura e circunferência da cintura. Somente depois exames realmente necessários devem ser solicitados.

O médico Antonio Cyrino, professor do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Unesp, diz que o estudo corrobora o conceito de prevenção quaternária, medicina preventiva que se preocupa com o uso desnecessário e danoso de intervenções médicas. "Práticas terapêuticas sempre são adotadas considerando riscos e benefícios. Vemos que cada vez mais há um abuso dos exames complementares. Eles deveriam ajudar o médico a alcançar o diagnóstico, mas hoje são feitos até antes de uma análise clínica."

Especialistas citam que existe uma ideia equivocada de que só uma longa lista de exames é capaz de garantir prevenção efetiva. "A população de diferentes estratos sociais e também os próprios profissionais da saúde desenvolvem uma hipervalorização dos recursos tecnológicos em detrimento de uma boa consulta e uma boa conversa com o paciente", diz Cyrino.

Para os pesquisadores da Cochrane, estudos futuros deveriam avaliar o maior direcionamento de exames.