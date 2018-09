Chef Adrià ensina em SP sua receita de 'esferificação' Durante a mais aguardada conferência do evento gastronômico Tendências em São Paulo, o chef espanhol Ferran Adrià mostrou técnicas de vanguarda usadas no famoso El Bulli, demoliu mitos e emocionou a platéia. Com o auditório completamente lotado, Adria destacou a ''esferificação'' - a gelificação de um líquido, por meio do uso de produtos especiais, criando ''bolinhas de sabores'' variados -, descrita em várias abordagens e com receitas diferentes. Em certo momento, porém, o chef cutucou. ?Dizem que só uso alta tecnologia. Pois vou mostrar agora uma receita utilizando sifão e microondas.? Adrià fez questão ainda, com bom humor, de repudiar o rótulo de cozinha molecular. ?Chamam-me de chef molecular pelo uso da ciência. Mas tudo tem ciência. Até um bom pão exige um trabalho de desenvolvimento de farinhas, de fermentos. Essa história de cozinha molecular, reafirmo, não existe.? O congresso, realizado pela revista Prazeres da Mesa, reuniu alguns do mais celebrados chefs espanhóis, entre terça-feira e ontem. Já sem os cozinheiros estrangeiros, o evento continua hoje no Centro de Gastronomia Senac. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.