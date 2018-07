Chef britânico recomenda planta venenosa por engano

Um dos chefs mais famosos da Grã-Bretanha, Antony Worrall Thompson, teve que pedir desculpas depois de recomendar o uso de uma planta venenosa em receitas. Em uma entrevista a uma revista britânica a respeito de agrião e outros alimentos naturais, Thompson afirmou que a planta meimendro-negro (Hyoscyamus niger) era "ótima para saladas". O site da revista Healthy & Organic Living depois divulgou um alerta urgente afirmando que o "meimendro-negro é uma planta muito tóxica e nunca deve ser consumida". O chef, na verdade, fez uma confusão entre o meimendro-negro e a ançarinha-branca ou erva-formigueira-branca (Chenopodium album), uma planta do gênero da quinoa. Thompson, que está de férias na Espanha, disse à BBC que a confusão foi "constrangedora". "É constrangedor, mas não tive informações de qualquer problema (provocado pela afirmação). Por favor, transmitam minhas desculpas", disse o chef. Bruxas O meimendro-negro é uma planta nativa da Europa, tem folhas pegajosas e serrilhadas e flores amarelas em forma de funil, com cheiro ruim. A planta pode causar alucinações, entorpecimento e desorientação em humanos. Em grandes quantidades, pode causar perda de consciência, convulsão, tremor nos membros e, em casos extremos, morte. O chef Antony Worrall Thompson afirmou que a erva tem uma "história difícil". "O meimendro-negro está associado a vários contos mitológicos - a erva poderia deixar você negro e teria sido usada em poções de bruxas", disse. Já a outra planta, a ançarinha-branca, é comestível, segundo o chef. "Você pode usar as folhas em saladas, como espinafre, fazer chá e comer as raízes", afirmou. Kate Collyns, editora da revista Healthy & Organic Living, escreveu aos assinantes pedindo desculpas pelo erro. A página da revista na internet avisou aos leitores: "Como sempre, verifique com um especialista quando for procurar ou coletar plantas silvestres". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.