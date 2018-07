Chef de cozinha é morto por ladrões na zona sul de SP

Ele voltava do trabalho de moto quando foi baleado nas costas. Nicolas chegou a ser atendido no Pronto-Socorro Regional Sul, mas não resistiu. A polícia acredita que o chef tentava fugir de um assalto. Ainda não se sabe se ele teria reagido. Segundo consta no boletim de ocorrência, a moto usada por ele é extremamente visada em furtos e roubos.

Os objetos encontrados foram apreendidos e entregues ao irmão da vítima, que contou que Nicolas era uma pessoa querida e não tinha inimigos. Ninguém foi preso. O caso foi registrado no 102º Distrito Policial do Socorro como latrocínio.

A vítima era chef do restaurante do Grand Hyatt São Paulo, hotel de alto padrão, localizado também na zona sul da cidade. Segundo nota divulgada pelo hotel, Nicolas estava de folga ontem. Ele era suíço e morava no Brasil desde 1975.