Chef e nutricionista são detidos em hotel de luxo em SP

SÃO PAULO - Um chef de cozinha e uma nutricionista foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira, 7, após a polícia encontrar cerca de 100 quilos de alimentos fora do prazo de validade do hotel Grand Hyatt, localizado na zona sul de São Paulo.

As irregularidades foram constatadas durante fiscalização da Polícia Civil feita por volta das 11 horas, no bairro do Brooklin. A ação foi deflagrada após a corporação receber denúncia anônima.

Os presos foram levados para a 2ª Delegacia do Departamento de Polícia Proteção à Cidadania (DPPC), no centro da capital paulista, onde serão ouvidos. Eles podem ser libertados após cada um pagar fiança de cinco salários mínimos.

Em nota, o Grand Hyatt São Paulo informou que os alimentos apreendidos estavam armazenados na câmara fria, e fora de contato com os produtos manipulados na cozinha central dos restaurantes. Apesar disso, o hotel reconheceu o problema e disse que os produtos "deveriam ter sido descartados".

O estabelecimento afirmou que segue os procedimentos referentes ao armazenamento e manipulação de alimentos. "As equipes de cozinha também são treinadas permanentemente para garantir a qualidade e o padrão na preparação dos alimentos e bebidas servidos."

A empresa afirmou que investiga o ocorrido e que tomará as providências imediatas para corrigir eventuais falhas. "O Grand Hyatt São Paulo está colaborando em todo o possível com as análises e informações necessárias pelas autoridades, a fim de que os laudos técnicos sejam concluídos o mais rápido possível."